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Рамблер

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Катя IOWA упала и повредила руку на сцене

Катя IOWA упала и повредила руку на сцене

Певица Катя IOWA (настоящая фамилия Иванчикова) получила травму во время выступления в Москве. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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