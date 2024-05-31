Россиян предупредили о возможных проблемах с загранпаспортами при выезде за границу

Ассоциация туроператоров России (АТОР) в пятницу, 31 мая, выступила с предупреждением о том, что российские туристы при пересечении госграницы РФ из-за «неточностей» в загранпаспортах могут столкнуться с серьезными проблемами.
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