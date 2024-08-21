Медвежий угол
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Медвежий угол

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    Пора бы уже совсем отказаться от практики "партийных списков", каких только уродов после этого не оказываются в "ГосД...УЛЬТИМАТУМ ДЛЯ РО...
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УЛЬТИМАТУМ ДЛЯ РОССИИ: МИГРАНТЫ РЕШИЛИ ДАТЬ "БОЙ" РУССКИМ

УЛЬТИМАТУМ ДЛЯ РОССИИ: МИГРАНТЫ РЕШИЛИ ДАТЬ "БОЙ" РУССКИМ

Диаспоры готовятся предъявить жёсткое требование Москве. По сути, этнические ОПГ в России уже выходят на новый уровень, с беспокойством указал Николай Севостьянов.

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Комментарии
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Игорь Пригодский
камень в огород единой России. и проталкивание ЛДПР..ЛДПР при Жириновском. как и КП при СССР что то значили. а сейчас это пустой звук
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51 мин.
Александр Павлов
https://www.youtube.com/watch?v=js-jq2HbvoU
Мигранты убивают и насилуют по законам и обычаям.
YouTube
Ответить
12 мин.
ИМ
Ильдус Мамлеев
Пора бы уже совсем отказаться от практики &quot;партийных списков&quot;, каких только уродов после этого не оказываются в &quot;ГосДуре&quot;, и она начинает на самом деле соответствовать своему новому названию!
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4 мин.

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