Диаспоры готовятся предъявить жёсткое требование Москве. По сути, этнические ОПГ в России уже выходят на новый уровень, с беспокойством указал Николай Севостьянов.
УЛЬТИМАТУМ ДЛЯ РОССИИ: МИГРАНТЫ РЕШИЛИ ДАТЬ "БОЙ" РУССКИМ
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Игорь Пригодский
камень в огород единой России. и проталкивание ЛДПР..ЛДПР при Жириновском. как и КП при СССР что то значили. а сейчас это пустой звук
Ответить
51 мин.
Александр Павлов
https://www.youtube.com/watch?v=js-jq2HbvoU
Мигранты убивают и насилуют по законам и обычаям.
YouTube
Ответить
12 мин.
ИМ
Ильдус Мамлеев
Пора бы уже совсем отказаться от практики "партийных списков", каких только уродов после этого не оказываются в "ГосДуре", и она начинает на самом деле соответствовать своему новому названию!
Ответить
4 мин.
Свежие комментарии