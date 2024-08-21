УЛЬТИМАТУМ ДЛЯ РОССИИ: МИГРАНТЫ РЕШИЛИ ДАТЬ "БОЙ" РУССКИМ

камень в огород единой России. и проталкивание ЛДПР..ЛДПР при Жириновском. как и КП при СССР что то значили. а сейчас это пустой звук

ИМ

Ильдус Мамлеев

Пора бы уже совсем отказаться от практики "партийных списков", каких только уродов после этого не оказываются в "ГосДуре", и она начинает на самом деле соответствовать своему новому названию!