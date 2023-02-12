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“То одно не нравится, то другое”, – врачи опасаются за эмоциональное состояние Костомарова после удаления стоп

“То одно не нравится, то другое”, – врачи опасаются за эмоциональное состояние Костомарова после удаления стоп

Последние 4 недели Роман Костомаров проводит в реанимации больницы Коммунарки. Спортсмен по-прежнему подключен к аппарату ИВЛ, но при этом остается в сознании.

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