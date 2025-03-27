Казанцы начали собирать автомобильные шины на экодорожку для марафона

Новая экодорожка соединит набережную Казанки, где находится экстрим-парк «УРАМ», и Ленинскую дамбу.фото: УК ПЖКХ (Казань)В столице Татарстана стартовала экологическая акция по сбору использованных автомобильных шин.
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