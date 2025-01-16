Юрист Мордас: чтобы не потерять деньги, жилье перед покупкой нужно проверить

При покупке недвижимости есть угроза нарваться на недобросовестного застройщика и потерять деньги. Чтобы избежать этого, важно проверять объект, строительную компанию, читать отзывы других людей, считает юрист Алена Мордас.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии