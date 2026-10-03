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ВЕСТИ КРЫМ

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 Напряжённый футбольный матч: сегодня симферопольская «Таврия» сыграла с джанкойским «МАКом»

 Напряжённый футбольный матч: сегодня симферопольская «Таврия» сыграла с джанкойским «МАКом»

Ваш браузер не поддерживает видео. Лидеры турнирной таблицы — симферопольская «Таврия» и джанкойский «МАК» — столкнулись в матче 20-го тура Премьер-лиги Крымского футбольного союза.

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