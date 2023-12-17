Deloitte хочет избежать массовых увольнений в будущем за счет ИИ

В этом году гиганты мира консалтинга столкнулись с необычным затруднительным положением: многие из них находятся в процессе увольнения сотен сотрудников даже после того, как они наняли тысячи выпускников колледжей для удовлетворения нового спроса.
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