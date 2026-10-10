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Татар-информ

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Академик РАН Лукьянов назвал максимальную продолжительность жизни человека

Академик РАН Лукьянов назвал максимальную продолжительность жизни человека

Человек пока не может прожить дольше 120–125 лет, несмотря на увеличение средней продолжительности жизни и улучшение ее качества.

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