Медведев: около 200 тыс. человек заключили контракт о прохождении военной службы

Около 200 тысяч человек заключили контракты о прохождении военной службы с Вооруженными силами России за первые шесть месяцев 2026 года, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии