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Газета.ру

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Медведев: около 200 тыс. человек заключили контракт о прохождении военной службы

Медведев: около 200 тыс. человек заключили контракт о прохождении военной службы

Около 200 тысяч человек заключили контракты о прохождении военной службы с Вооруженными силами России за первые шесть месяцев 2026 года, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

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