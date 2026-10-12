В Мурино сосед сжёг гараж с Kia Soul и попал под статью

В Мурино по подозрению в поджоге гаража соседа задержан 49-летний местный житель — огонь полностью уничтожил постройку и автомобиль Kia Soul на Челябинской улице.
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