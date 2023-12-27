Тюменские птицефабрики решили на месяц зафиксировать отпускные цены на яйца

Птицефабрики Тюменской области – «Боровская» и «Пышминская» – подписали соглашения с областным департаментом агропромышленным комплексом об ограничении отпускных цен на яйца до 31 января 2024 года, сообщает пресс-служба Тюменского УФАС.
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