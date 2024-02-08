"Подарок своими руками" 🎁🎁🎁 Увлекательный мастер-класс для учащихся 5 школы провели специалисты Центра культуры и искусства.
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"Подарок своими руками" 🎁🎁🎁 Увлекательный мастер-класс для учащихся 5 школы провели специалисты Центра культуры и искусства.