Пасечник: более 400 ребят занимаются в Комсомольском поселковом клубе

Все жители поселка в Свердловском муниципальном округе ждут ремонта Комсомольского клуба, написал в своем Telegram-канале глава ЛНР Леонид Пасечник во время проверки с первым заместителем руководителя администрации президента Сергеем Кириенко.
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