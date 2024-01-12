Выдачу льготной ипотеки ограничили избранными застройщиками

Два крупнейших российских банка объявили о новых условиях выдачи льготной ипотеки. Сбер с 11 января, а ВТБ с 12 января начали оформлять жилищные кредиты по сниженным ставкам только тем, кто покупает жилье у аккредитованных банком застройщиков.