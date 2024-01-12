Парламентская г...
НовостиПолитикаОбщество В мире Происшествия ЭкономикаКультура
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Парламентская газета

978 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Sergiy Che
    Опять народ баламутить к выборам начал?? Мало сидел - ничему не научили....Суд арестовал Сер...
  • Игорь Петров
    Хохллы- сдавайся!В США заявили о п...
  • Игорь Петров
    Это- потенциальные предатели...Судимым иностранц...

Выдачу льготной ипотеки ограничили избранными застройщиками

Выдачу льготной ипотеки ограничили избранными застройщиками

Два крупнейших российских банка объявили о новых условиях выдачи льготной ипотеки. Сбер с 11 января, а ВТБ с 12 января начали оформлять жилищные кредиты по сниженным ставкам только тем, кто покупает жилье у аккредитованных банком застройщиков.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх