Экономист рассказал, насколько может вырасти ключевая ставка в июле 2024 года

Снижение ключевой ставки до конца 2024 года маловероятно, рассказал Москве 24 директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.
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