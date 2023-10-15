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Пронедра

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В Швеции «разгулялись» этнические банды: без полиции не обойтись

В Швеции «разгулялись» этнические банды: без полиции не обойтись

В Швеции «разгулялись» этнические банды: без полиции не обойтись Елена ВайленкоС началом 2023 года Швеция столкнулась с серьезной проблемой насилия и преступности, которая оказала серьезное воздействие на обычных граждан.

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Комментарии
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amir amirov
А  какая была страна - просто сказка! И во что теперь превращается...
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