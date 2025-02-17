Разработан законопроект, разрешающий самооборону при проникновении в дом

Авторы инициативы предлагают позволить жителям домов и квартир использовать любые методы самообороны (защищая жизнь при незаконном проникновении в их дом) без риска понести уголовную ответственность, передает корреспондент УтроNews со ссылкой на «Известия».
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