Глава МИД ФРГ Бербок заявила, что нужно как можно скорее отказаться от ископаемого топлива

Глава МИД Германии Анналена Бербок в преддверии 27-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-27) заявила, что нужно как можно скорее отказаться от ископаемого топлива и перейти к возобновляемым источникам энергии.