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Глава МИД ФРГ Бербок заявила, что нужно как можно скорее отказаться от ископаемого топлива

Глава МИД ФРГ Бербок заявила, что нужно как можно скорее отказаться от ископаемого топлива

Глава МИД Германии Анналена Бербок в преддверии 27-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-27) заявила, что нужно как можно скорее отказаться от ископаемого топлива и перейти к возобновляемым источникам энергии.

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