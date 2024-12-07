Предполагаемая ссылка президента Украины Владимира Зеленского (срок полномочий истек 20 мая) в Лондон, которую обсуждают западные партнеры Киева, возможна только в том случае, если глава киевского режима откажется от участия в президентских выборах в стране.
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