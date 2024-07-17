Индийский куриный пирог

Пирог с курицей — блюдо, которое со временем приобрело значительную популярность, но почему бы не добавить нотку экзотики и не приготовить вместо него пирог с курицей в индийском стиле? Вот рецепт: Ингредиенты: 500 грамм куриной грудки, нарезанной кубиками 1 луковица, нарезанная кубиками 2 зубчика чеснока, измельчить 2 столовые ложки куркумы 2 столовые ложки пасты карри […].