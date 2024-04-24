В Нерюнгри участковыми уполномоченными полиции выявлен работник, фиктивно зарегистрировавший шестерых своих земляков

В поселке Чульман Нерюнгринского района в ходе работы по выявлению нарушений миграционного законодательства участковые уполномоченные полиции установили 35-летнего работника угледобывающего предприятия, который фиктивно зарегистрировал шестерых своих земляков по месту пребывания в частном доме.
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