Москвичей предупредили о жаре до 31 градуса 26 и 27 июля

«Внимание! Жаркая погода. По информации синоптиков Росгидромет днём 26 и 27 июля по городу Москве местами ожидается сильная жара с максимальной температурой воздуха в дневные часы 29…31°С», — говорится в сообщении на сайте ГУ МЧС России по Москве.