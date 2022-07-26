Новые Известия

1 233 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

Москвичей предупредили о жаре до 31 градуса 26 и 27 июля

Москвичей предупредили о жаре до 31 градуса 26 и 27 июля

«Внимание! Жаркая погода. По информации синоптиков Росгидромет днём 26 и 27 июля по городу Москве местами ожидается сильная жара с максимальной температурой воздуха в дневные часы 29…31°С», — говорится в сообщении на сайте ГУ МЧС России по Москве.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх