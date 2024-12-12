Мать обвиняемого в избиении москвичей Мурдиева обратилась к Бастрыкину

Мать 14-летнего Муслима Мурдиева, из-за дела которого случился конфликт между Следственным комитетом РФ и главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым, написала обращение к руководителю Следкома Александру Бастрыкину.
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