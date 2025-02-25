Превеликою слыву - поцелуйщицей… (М.Цветаева Что мы знаем о поцелуях?

То, что видов их много, все они приятные, за исключением, пожалуй, «поцелуя Иуды». То, что для женщины важен процесс, а для мужчины – результат…))А вообще, поцелуй – сильно гормональная вещь, при нем происходит сильный выброс адреналина,который нападает на гормон стресса кортизол, тем самым эффективно успокаивая нервную систему и предотвращая пресловутые стрессы.