Антихрист как технология

«Мы имеем непобедимого союзника — благодать Духа, потому что мы научены такому искусству, что можем ратоборствовать не с людьми только, но и с демонами» Иоанн Златоуст, Святитель В статье дана авторская концепция обеспечения ментальной безопасности российского социума и Русского мира в условиях цивилизационного столкновения с Западом.