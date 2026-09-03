Мали: Военные чиновники внесли поправки в ночной комендантский час с 21:00 до 05:30 по Гринвичу в регионе Гао, который теперь действует с 22:00 до 05:30 по Гринвичу.
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