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Захарова назвала недопустимыми слова министра обороны ФРГ о ядерном сдерживании России

Захарова назвала недопустимыми слова министра обороны ФРГ о ядерном сдерживании России

Москва, 26 октября. Высказывания министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр о готовности применить ядерное оружие в отношении России «абсолютно недопустимы», заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

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