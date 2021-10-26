Захарова назвала недопустимыми слова министра обороны ФРГ о ядерном сдерживании России

Москва, 26 октября. Высказывания министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр о готовности применить ядерное оружие в отношении России «абсолютно недопустимы», заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.