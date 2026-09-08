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Спорт Уик-Энд

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Не по-пацански! Тихонов - о многоходовочке самарца Олейникова, уведенного ЦСКА прямо из раздевалки «Рубина». Селюк: Пока кого-то выгнать из клуба…

Не по-пацански! Тихонов - о многоходовочке самарца Олейникова, уведенного ЦСКА прямо из раздевалки «Рубина». Селюк: Пока кого-то выгнать из клуба…

Многоходовочка от полузащитника «Крыльев» Ивана Олейникова: в минувшие выходные он объявил об уходе из самарской команды и отправился в Казань, где успел представиться фанатам «Рубина».

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