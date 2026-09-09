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Сафонов и Забарный выйдут в стартовом составе «ПСЖ» на матч против «Слована» в Лиге чемпионов

Сафонов и Забарный выйдут в стартовом составе «ПСЖ» на матч против «Слована» в Лиге чемпионов

Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов выйдет в стартовом составе на матч 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов против «Слована».

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