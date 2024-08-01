Следующая игра Tarsier Studios, разработчика Little Nightmares, будет анонсирована 2 август...

Следующая игра Tarsier Studios, разработчика Little Nightmares, будет анонсирована 2 августаTarsier Studios, студия, разработавшая Little Nightmares и Little Nightmares 2, собирается представить свою следующую игру в ближайшее время.
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