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  • Татьяна
    Русский человек - открытый человек: если он любит, то искренне выражает свою любовь, а если уж ненавидит и презирает ...К чему это высоко...
  • абрам вербин
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    Лишь бы по наследству не передалось, а так-то пусть)))Заскоки беременных

К чему это высокомерие, маэстро? Раймонд Паулс без любви к России

К чему это высокомерие, маэстро? Раймонд Паулс без любви к России

А он и не должен её любить, скажете вы и будете абсолютно правы. Любить не недо — любить будем мы — остальные пусть уважают.

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абрам вербин
паулюс и, он и есть паулюс. Пока не получит по морде, как его однофамилец под Сталинградом, так и будет быдлом.
Татьяна
Русский человек - открытый человек: если он любит, то искренне выражает свою любовь, а если уж ненавидит и презирает то... соответственно. Видимо таким как Паулс, живущим в своем м-м-маленьком мирке не дано это понять и, естественно, проявляется это в высокомерии и предвзятости... Мне искренне жаль, что он, дожив до 85 лет, так ничего и не понял...

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