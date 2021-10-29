К чему это высокомерие, маэстро? Раймонд Паулс без любви к России

♀♂ Гостиная для друзейПолитикаК чему это высокомерие, маэстро? Раймонд Паулс без любви к РоссииА он и не должен её любить, скажете вы и будете абсолютно правы. Любить не недо — любить будем мы — остальные пусть уважают.Вернуться к статье22НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьабрам вербинпаулюс и, он и есть паулюс. Пока не получит по морде, как его однофамилец под Сталинградом, так и будет быдлом.ТТатьянаРусский человек - открытый человек: если он любит, то искренне выражает свою любовь, а если уж ненавидит и презирает то... соответственно. Видимо таким как Паулс, живущим в своем м-м-маленьком мирке не дано это понять и, естественно, проявляется это в высокомерии и предвзятости... Мне искренне жаль, что он, дожив до 85 лет, так ничего и не понял...Комментировать
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