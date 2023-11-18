Сам себе мастер
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Сам себе мастер

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Бабушки на рынке отдали коробки просто так, а я сделала из них обалденный стеллаж

Бабушки на рынке отдали коробки просто так, а я сделала из них обалденный стеллаж

С трудом верится, что такой массивный, просторный, добротный стеллаж собран из обыкновенных картонных коробок! На него можно спокойно ставить цветы, книги и всякую мелочь.

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