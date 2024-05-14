В деле таджика, утопившего автобус с пассажирами в Мойке, появился фальшивый гендиректор

Новый поворот в деле таджика, утопившего автобус с пассажирами в Мойке. На этот раз следователи возбудили ещё одно уголовное дело, касающееся "фальсификация единого государственного реестра юридических лиц".
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