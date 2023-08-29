Мохамед Конате: «В «Ахмате» отлично платят. Просто конфетка!»

— «Ахмат» находится под санкциями США. Как в клубе обстоят дела с зарплатами? — Вообще нет никаких проблем! У нас отлично платят (показывает жест потирания пальцев – прим.
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