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Мохамед Конате: «В «Ахмате» отлично платят. Просто конфетка!»

Мохамед Конате: «В «Ахмате» отлично платят. Просто конфетка!»

— «Ахмат» находится под санкциями США. Как в клубе обстоят дела с зарплатами? — Вообще нет никаких проблем! У нас отлично платят (показывает жест потирания пальцев – прим.

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