«Поддержки практически нет»: Долиной прогнозируют конец гастрольной деятельности

Народной артистке России Ларисе Долиной предрекли конец эпохи масштабной гастрольной деятельности. Такое предположение высказал продюсер Павел Рудченко изданию «Абзац».
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