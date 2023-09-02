Ночью пресечена попытка ВСУ перебросить подкрепления в район Антоновского моста

За минувшие день и ночь оперативная обстановка на фронте кардинальных изменений не претерпела. Украинское командование, вопреки критике генералитета НАТО, скоро как три месяца с упорством одержимых продолжает посылать в атаки все новые силы практически на одних и тех же участках.