Жители Архангельской области могут бесплатно избавиться от монет

В Архангельской области и НАО стартовала «Монетная неделя». С 20 мая по 2 июня банки зачисляют деньги на счет клиентов, а в офисах некоторых банков еще и обменивают любое количество мелочи на банкноты без комиссии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии