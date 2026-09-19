Куда исчезли герои Вестероса: личные итоги актёров «Игры престолов»

Когда завершается проект такого масштаба, как «Игра престолов», неизбежно возникает вопрос: что происходит с теми, кто годами существовал внутри этой вселенной? Ведь для многих исполнителей участие в сериале стало не просто очередной строчкой в фильмографии, а переломным моментом, разделившим жизнь на «до» и «после».
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