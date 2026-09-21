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Как увеличить пенсию на 40% за счет более позднего оформления

Как увеличить пенсию на 40% за счет более позднего оформления

Вопрос, как увеличить пенсию на 40%, интересует многих россиян. Страховые выплаты могут стать больше, если гражданин не станет оформлять ее сразу после возникновения права, а отложит назначение на несколько лет.

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