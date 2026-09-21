Как увеличить пенсию на 40% за счет более позднего оформления

Вопрос, как увеличить пенсию на 40%, интересует многих россиян. Страховые выплаты могут стать больше, если гражданин не станет оформлять ее сразу после возникновения права, а отложит назначение на несколько лет.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- С Чубайса взыскив...
- Bloomberg раскрыл...
- Акции «Абрау-Дюрс...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым