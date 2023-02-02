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Российские артиллеристы ликвидировали в Зеленовке недалеко от Херсона склад ВСУ с боеприпасами

Российские артиллеристы ликвидировали в Зеленовке недалеко от Херсона склад ВСУ с боеприпасами

Российские артиллеристы минувшей ночью ликвидировали склад с боеприпасами и три автомобиля Вооруженных сил Украины в районе Зеленовки в Херсоне.

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