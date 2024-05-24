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Региональная Юридическая Служба

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Лось решил освежиться в московском пруду: пятничное приключение копытного в мегаполисе

Лось решил освежиться в московском пруду: пятничное приключение копытного в мегаполисе

Москва, 24 мая 2024 г. — Необычный пловец взбудоражил московских жителей в пятницу утром. Около шести часов утра в экстренные службы начали поступать сообщения о лосе, неспешно разгуливающем по улицам столицы.

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