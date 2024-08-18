Биография или агиография?

Продолжаем начатую в № 596 газеты публикацию статей из коллективной монографии «Эзотерика Сталина. Аналитика конфликта интерпретаций» Методологическое введение Любое исследование возможно лишь в условиях, когда у исследователя есть «карта» и «компас».
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