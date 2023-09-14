Булыкин согласился со словами Карпина о необходимости игрокам уезжать из РПЛ

Бывший нападающий столичного "Локомотива" и сборной России Дмитрий Булыкин в интервью НСН заявил, что для того, чтобы национальная команда была более конкурентоспособной, ее игроки должны стремиться уезжать в более конкурентоспособные чемпионаты.