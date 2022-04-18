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Украинцы перешли все границы: Евросоюз закрывает въезд

Украинцы перешли все границы: Евросоюз закрывает въезд

 Европа начала открещиваться от беженцев с Украины, а все так хорошо начиналось. Ведь Запад только и делает, что катит бочку на Россию и призывает другие страны перестать нас слушать и начать уже «спасать» украинцев.

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