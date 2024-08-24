Пошаговые рецепты есть на нашем канале в Тeлеграм (ищите ссылку на Teлегу в нашем профиле в Инсте)Для тех кто любит острые корейские салаты, предлагаю отличный рецепт на зиму - баклажаны по-корейски консервированные.
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