Пошаговые рецепты есть на нашем канале в Тeлеграм (ищите ссылку на Teлегу в нашем профиле в Инсте)Для тех кто любит острые корейские салаты, предлагаю отличный рецепт на зиму - баклажаны по-корейски консервированные.