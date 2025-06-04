Politico: разговор с Си Цзиньпином может иметь неприятные последствия для Трампа

Телефонный разговор с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином может иметь неприятные последствия для президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, негативно влияя на долгосрочные торговые отношения между двумя странами.
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