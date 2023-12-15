Укрепление сотрудничества между Китаем и Вьетнамом имеет неотъемлемые преимущества -- глава МИД КНР

Пекин, 14 декабря /Синьхуа/ -- Китай и Вьетнам находятся на решающем этапе реформ и развития, укрепление взаимовыгодного сотрудничества между двумя сторонами имеет неотъемлемые преимущества и является практической необходимостью.
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