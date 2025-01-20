Валуев отреагировал на слова Трампа об Овечкине: «Хочет переговоров»

Депутат Госдумы РФ Николай Валуев считает, что слова избранного президента США Дональда Трампа о российском нападающем и капитане «Вашингтона» Александре Овечкине накануне инаугурации можно назвать желанием начать переговоры с Россией.
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