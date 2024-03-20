Медвежий угол
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Медвежий угол

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Еще раз о санитарной зоне: Путин дал старт освобождению всей Украины — мнение

Еще раз о санитарной зоне: Путин дал старт освобождению всей Украины — мнение

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Комментарии
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Леопольд Счастливый
вся территория , так называемой украины, должна стать российской. она и так российская. просто некоторые д.........ы типа хруща напороли там всякой х......и!
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4 час.
Maxim Yushkin
👎 Я хорошо помню, что в РИ входили Польша и Финляндия. Проглотить такой кусок (в обозримое время) нам не по зубам. 😐
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3 час.
Иван Иваныч
Ну Польша только входила как Королевство Польское с Варшавским регионом, а вот чухоцев надо в такую нищету ввергнуть, чтоб им лет 100 есть свою только кильку и мозги поправляли, может просветление настанет, а то весь мозг пропили водочными уикендами.
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1 час.

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